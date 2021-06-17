الرياضة
الجماهير تطالب بالعودة إلى المدرجات
السماح لمشجعي الترجي والأهلي أشعل فتيل مواقع التواصل الاجتماعي طالبت جماهير الوداد والرجاء بالترخيص لها بحضور المباريات القارية لفريقيهما على غرار تونس ومصر، خصوصا بعد أن تحسنت الأوضاع الصحية. وأطلقت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعية، هشتاك «من أجل التتويج…السماح بحضور الجمهور”. وخلف حصول الترجي التونسي على ترخيص بحضور خمسة آلافأكمل القراءة »
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