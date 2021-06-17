الرياضة
أمرابط يهاجم خاليلوزيتش
مهاجم النصر قال إنه ينتظر فرصة الانضمام إلى المنتخب مرة أخرى واستبعد اعتزاله عبر نور الدين أمرابط، المحترف بالنصر السعودي، عن استيائه من طريقة إبعاده عن لائحة المنتخب الوطني، واصفا إياها بغير الملائمة. وقال أمرابط في تصريحات تلفزيونية، إن الإصابة أبعدته عن الأسود لمدة ليست بالقصيرة، قبل أن يستعيد عافيته،أكمل القراءة »
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