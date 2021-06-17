حوادث
العثور على صندوق جبايات اليوسفية فارغا
شهدت واقعة سرقة الصندوق الحديدي لمصلحة الجبايات التابعة للجماعة الحضرية لليوسفية تطورات جديدة, بعدما تم العثور عليه فارغا، مساء أول أمس (الثلاثاء). ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن التحقيقات متواصلة في هذه القضية، بعدما تم العثور على الصندوق مفتوحا وفارغا في منطقة خلاء بالقرب من حي العيون. وأفادت مصادر أنأكمل القراءة »
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