توم كروز مزور

انتشرت على منصة “تيك توك” مقاطع فيديو تظهر ما يبدو أنه النجم الأمريكي توم كروز، لكن تبين أنها مفبركة بعد أن شاهدها الملايين.

وأكد خبراء أن هذا الفيديو هو أكثر الأمثلة الواقعية المثيرة، التي تثير القلق وتظهر خطورة التكنولوجيا.

وخلال الأسبوع الماضي، نشر حساب “deeptomcruise” على “تيك توك” عددا من المقاطع المصورة تظهر توم كروز وهو يقوم بخدعة سحرية ويمارس لعبة الكولف، علاوة على استذكاره تفاصيل لقائه مع زعيم سوفياتي.

وبدت مقاطع الفيديو متقنة إلى حد كبير، وظهر أن الملايين اعتقدوا أنها صحيحة، خاصة تلك التي قال فيها نجم سلسلة “المهمة المستحيلة”، إنه سيظهر لعبة سحرية وهي إخفاء قطعة نقدية بخفة يد لا تصدق.

“متحولات جنسيا” في مسابقة ملكة جمال بنما

أعلنت اللجنة المنظِمة لمسابقـــة ملكـــة جمـال بنما، أنها ستفتح أبوابها اعتبارا من نسخة 2021 لمشاركة الشابات المتحولات جنسيا.

وقال سيزار أنيل رودريجيز رئيس منظمة ملكــــة جمــال بنما، إن هـــذه الخطوة بمثابة امتثــال لهـــذا الانفتــاح الذي قدمــه هــذا الكيــان الدولي على المتحولات جنسيا منذ سنوات.

واستشهد بمنشور صحافي صدر في 2018 يفيــد بأن ما لا يقــل عن 10 نساء متحولات جنسيا نلن الاعتراف في سجلات الأحوال الشخصية في بنما.

وفي 2018، كانت الإسبانية أنجيــلا بونثي أول متحولة جنسيــا تصبح ملكــة جمــال الكــون.

وعاء صيني بـ500 ألف دولار

قدّر سعر وعاء صغير من الخزف الصيني سيُطرح للبيع في مزاد تنظمه دار “سوذبيز”، بما بين 300 ألف دولارو500 ألف.

وكان مالك الوعاء اشتراه مقابل 35 دولاراً فحسب من سوق للأغراض المستعملة، في ولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة.

وكان “المكتشف” المحظوظ الذي لم يُعلَن عن اسمه طلب من “سوذبيز” فحص الوعاء المزيّن بزخارف دقيقة، فأرسل إليها أولاً صوره، ثم أحضر القطعة نفسها، فاتضح أنها تعود إلى القرن الخامس عشر وأن زخارفها رسمت لبلاط الإمبراطور يونجل، ثالث الأباطرة من سلالة مينج.

وتوقعت أن يكون المزاد الذي يقام في 17 مارس محطّ اهتمام جامعي الأعمال والمؤسسات على السواء، في ضوء هذه المعطيات.