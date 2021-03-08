أفلام إسبانية بفاس

واصل معهد ثيربانتس بفاس تقديم أنشطته عن بعد بتنظيم الدورة الثامنة للأفلام الإسبانية تحت عنوان “فضاء النساء.. الرائدات” من 9 الى 28 مارس.

وتقترح الدورة مجموعة أفلام طويلة طبعت تاريخ السينما في إسبانيا ما بعد الحرب، في مبادرة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وجدير بالذكر أن “فضاء النساء.. الرائدات” برنامج تابع لمعهد ثيربانتس منذ 2010، مخصص للثقافة النسائية. ويتضمن عادة أفلاما حديثة تكون بمثابة عينة من الإنتاج السينمائي الذي أخرجته النساء.

وتركز الدورة هذا العام، ولأول مرة ، على النساء اللواتي ظهرن لأول مرة مخرجات أفلام من الخمسينات إلى الثمانينات، فكن رائدات في تاريخ الإخراج السينمائي الإسباني.

ويبرمج المعهد على منصة “فيميو” فيلمين لكل أسبوع.

وتشمل قائمة الأفلام المقترحة “لوبيز الثاني. مغامر حضري” 1952، “القطة” 1956، “جريمة كوينكا” 1979، “وظيفة ليلية” 1981، “بعد… لا يمكنك أن تترك بمفردك” 1981، “مقيد ومربوط بشكل جيد” 1981.

ع. م