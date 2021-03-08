مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس (الأحد)، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم (الاثنين) :

– الدار البيضاء-أنفا : 22 ملم

– إفران : 21 ملم

– بن سليمان : 18,1 ملم

– النواصر : 14 ملم

– فاس : 11 ملم

– طنجة : 9 ملم

– وجدة وسطات وخريبكة وتيط امليل : 8 ملم

– مكناس وسيدي سليمان وبني ملال : 7 ملم

– الناظور والمحمدية وتازة : 6 ملم

– الجديدة : 5 ملم

– تطوان وتاوريرت : 4 ملم

– شفشاون وبن جرير والصويرة-المطار : 3 ملم

– العرائش والرباط-سلا : ملمتران اثنان

– بوعرفة وآسفي ومراكش وأكادير-المسيرة وسيدي إفني وطانطان وميدلت والرباط-المدينة : أقل من ملمتر واحد