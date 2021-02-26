البيضاء: مهنيو الصحة بالقطاع الخاص يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

بدأ المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بالبيضاء-سطات، اليوم الجمعة، في عملية إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، لفائدة مهنيي الصحة بالقطاع الخاص، البالغة أعمارهم أكثر من 40 سنة (أطباء وأطباء أسنان وصيادلة).

وتجري هذه العملية على مدى ثلاثة أيام في أربع مواقع (البيضاء ، الجديدة ، المحمدية ، سطات) ، وفق توصيات وزارة الصحة، أي بعد 28 يوما من إعطاء الجرعة الأولى، وفي ظل التقيد الصارم بتدابير احترازية، حسبما تمت معاينته بموقع كلية الطب والصيدلة بالبيضاء.

وقالت دنيا كيسي، مستشارة بالمجلس الجهوي لهيئة الأطباء بالبيضاء، ومنسقة الحملة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “شرعنا اليوم في عملية إعطاء الجرعة الثانية لفائدة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في القطاع الخاص بجهة الدار البيضاء-سطات ، بتعاون وثيق مع المجلس الجهوي لهيئة الأطباء-جهة الجنوب”.

وأضافت كيسي أنه تم تأمين كافة الوسائل التنظيمية الكفيلة بسير هذه العملية بسلاسة، والتي تتوزع على مسار ينقسم إلى خمسة مراحل، وهي الاستقبال والتحقق من الهوية والأهلية، والتقييم الطبي قبل التلقيح ، وإدخال البيانات على منصة السجل الوطني والحقن، وأخيرا المراقبة ما بعد أخذ اللقاح لمدة 15 دقيقة مع تقديم وجبة خفيفة.

(و م ع)