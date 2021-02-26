الرميد يستقيل من حكومة العثماني

قدم المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، استقالته من حكومة سعد الدين العثماني.

وبحسب نص رسالة الاستقالة ” ارجع الرميد استقالته الى وضعه الصحي و أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به”.

وقال الرميد في مراسلته إلى رئيس الحكومة“نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.

والتمس الوزير من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.