إسبانيا… أزيد من 258 ألف من المغاربة مسجلين بالضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن عدد المغاربة المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية يناير الماضي ما مجموعه 258 ألف و 939 منخرطا .

وقالت الوزارة في تقريرها الدوري الذي أصدرته اليوم (الخميس) أن المغاربة حافظوا على المركز الأول على لائحة العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي متبوعين بالصينيين ب 97 ألف و 610 منخرطا .

وأوضحت المصادر نفسها أن عدد العمال الأجانب المسجلين في منظمات ومؤسسات الضمان الاجتماعي بلغ إلى حدود يناير من عام 2021 ما مجموعه 2 مليون و 44 ألف و 669 شخصا مسجلا بذلك انخفاضا قدرت نسبته ب 6 , 1 في المائة مقارنة مع دجنبر الماضي أي ما يمثل تراجعا ب 33 ألف و 967 من الأشخاص النشطين وذلك جراء الأزمة الصحية التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأكدت أن عدد العمال الأجانب المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج دول الاتحاد الأوربي يقدر في المجموع بمليون و 307 ألف و 637 منخرطا في حين بلغ عدد العمال الأجانب الذين ينتمون لدول الاتحاد الأوروبي 737 ألف و 32 منخرطا .

وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء فإن عدد المغاربة الذي يقيمون بصفة شرعية في إسبانيا بلغ إلى حدود فاتح يوليوز 2020 ما مجموعه 771 ألف و 683 شخصا بزيادة قدرت نسبتها ب 4 , 1 في المائة ( 10 آلاف و 968 شخصا ) مقارنة مع فاتح يناير من السنة نفسها ليحافظ بذلك المغاربة على مركزهم كأول جالية أجنبية يقيم أفرادها بطريقة شرعية في إسبانيا .