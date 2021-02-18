آيت الطالب يتفقد بخنيفرة مجريات حملة التلقيح ضد كورونا

قام وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم (الخميس)، بزيارة لعدد من المراكز الصحية بإقليم خنيفرة ، من أجل الإطلاع على مجريات الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19″. وشملت الزيارة كلا من المركز الصحي الحضري المستوى الأول أملو والقاعة المغطاة والمركز الصحي القروي الهري المستوى الأول .

وخلال هذه الزيارة، اطلع الوزير، الذي كان مرفوقا على الخصوص، بعامل إقليم خنيفرة محمد فطاح على سير عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالإقليم. وأبرز آيت الطالب أن عملية التلقيح على المستوى الوطني تجري في ظروف جيدة ومرنة، بانتظام ودون آثار جانبية.

وأضاف أن المغرب بفضل توجيهات جلالة الملك قام باقتناء جرعات كافية لتلقيح أزيد من 80 في المائة من الساكنة لتحقيق المناعة الجماعية، وهناك حاليا توسعة للمستفيدين بصفة تدريجية ملائمة مع الدفعات المتوصل بها حيث تجاوزنا حاليا 2مليون ملقح. وقال إن الجرعة الثانية للقاح بالنسبة للذين استفادوا من الجرعة الأولى سيشرع فيها يوم الجمعة في بعض محطات التلقيح.

ودعا المواطنين إلى الانخراط الكلي وإحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لان ما بين جرعة وجرعة ليست هناك مناعة ولا تكتسب المناعة إلا بعد مدة زمنية كافية بعد الجرعة الثانية.

وأوضح الوزير أن المغرب وقع اتفاقيات تجارية لإقتناء أزيد من 66 مليون لقاح، وهي تتم عبر دفعات وبشكل تدريجي ولا يمكن ان تتم دفعة واحدة، مضيفا أن برنامج التلقيح المغربي يعمل وفق برنامج محدد وملائم.