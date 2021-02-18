انخفاض الرواج المينائي بـ 7,7 في المائة مع متم يناير الماضي

بلغ حجم الرواج عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ ما مجموعه 7,5 مليون طن عند متم شهر يناير الماضي، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 7,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوكالة، في مذكرة تركيبية حول نشاط الموانئ، أنه حسب طبيعة التدفق، يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الواردات بـ 5,1 في المائة، إذ بلغ حجمها 4,8 مليون طن، وذلك نتيجة انخفاض الورادات من الحبوب (ناقص 13,1 في المائة)، والفحم (ناقص 3,9 في المائة)، وكوك النفط (ناقص 43 في المائة)، والمحروقات (ناقص 15 في المائة).

وأشارت، في ما يتعلق بالصادرات، إلى أنها سجلت بدورها انخفاضا بـ 12 في المائة مع متم يناير الماضي، بحجم رواج إجمالي وصل إلى 2,4 مليون طن، وهو الانخفاض الذي يعزى إلى التراجع القوي في رواج الفوسفاط (ناقص 29,9 في المائة)، والكلنكر (ناقص 25 في المائة)، والأسمدة (ناقص 9,7 في المائة).

وأبرزت الوكالة أن الرواج الملاحي الساحلي انخفض بـ 13,3 في المائة، إلى 257 ألف طن، بسبب تراجع رواج المحروقات (ناقص 27,8 في المائة)، وخاصة الغزوال على مستوى ميناء المحمدية (ناقص 72,2 في المائة).

وفي ما يخص توزيع الرواج حسب الموانئ، أفادت أن موانئ الدار البيضاء والمحمدية والجرف الأصفر شهدت حجم رواج بلغ 5,7 مليون طن، وهو ما يمثل حوالي 76,1 في المائة من حجم رواج مجموع الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ.