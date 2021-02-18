أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الجمعة) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الجمعة)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “شاحنة لتهريب وثائق تعاضدية الموظفين” و”نصف المشتغلين أميون”، ثم صفحة “الحدث” بعنوان “جزائريون للعسكر: لا تصدروا الأزمة نحو الأشقاء”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “سوري ينهي حياة مغربية بتركيا”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الأشبال في مباراة التأهل”.