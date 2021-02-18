477 إصابة بكورونا ومليونان و233 ألف و123 إجمالي المستفيدين من التلقيح

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس ، عن تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و970 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من التلقيح مليونان و233 ألف و123 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 480 ألف و56 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 462 ألف و436 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96،3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى8524 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (252)، وطنجة تطوان الحسيمة (51)، والرباط سلا القنيطرة (48)، والشرق (34)، ومراكش آسفي (26)، وسوس ماسة (23)، ودرعة تافيلالت (18)، وبني ملال خنيفرة (10)، وفاس مكناس (9)، و(3) بكل من العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون.

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (4)، والشرق (2)، وحالة واحدة بمراكش آسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1320،7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1،3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 9096 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 44 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 432 حالة، 36 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و242 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13،7 في المائة.