افتتاح قمة رؤساء دول مجموعة الساحل بمشاركة المغرب

افتتحت أشغال القمة السابعة لرؤساء دول مجموعة الساحل الخمس (موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد) وشركائهم، اليوم الإثنين بنجامينا، بمشاركة المغرب.

ويشارك المغرب في هذه القمة بوفد يترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

وستركز هذه القمة، التي ستنظم على مدى يومين، على قضايا التنمية في خدمة الشعوب، كما ستقوم بتقييم التدابير التي اتخذتها دول مجموعة الساحل الخمس.

وتسعى تشاد، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس خلال هذه السنة، بتنسيق مع شركائها، إلى الدفع بديناميكية جديدة من خلال وضع مجموعة الساحل الخمس في خدمة الشعوب.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي التشادي، عيسى دوبران، إلى أن “أولويات هذه الرئاسة ستكون تثمين الإنجازات وإعادة التركيز على القضايا المتعلقة بالتنمية”.

وأضاف الوزير “سنشرك مجموعة دول الساحل الخمس في القضايا الاستراتيجية للبرامج والمشاريع المهيكلة في خمس قطاعات ذات الأولوية، وهي الطاقة (من خلال مشروع الصحراء لتوليد الطاقة)، والبنى التحتية (سيتم الإعلان عن السكة الحديدية المستقبلية)، والقطاعات الواعدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك الرأس المال البشري مع أولية للنساء والشباب وسكان المناطق القروية”.

(و م ع)