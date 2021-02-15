121 حالة إصابة جديدة ومليون و707 آلاف و91 إجمالي المستفيدين من التلقيح

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و697 حالة شفاء، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من التلقيح المليون و707 آلاف و91 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 478 ألف و595 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 459 ألف و549 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى8491 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (31)، والشرق (29)، والرباط سلا القنيطرة (27)، وسوس-ماسة (13)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12)، وفاس مكناس (3)، ومراكش آسفي (2)، والداخلة وادي الذهب (2)، ودرعة تافيلالت (1)، وكلميم واد نون (1)، فيما لم تسجل جهتا العيون-الساقية الحمراء وبني ملال-خنيفرة أية حالة إصابة.

أما الوفيات فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (6)، والشرق (3)، والرباط-سلا-القنيطرة (2)، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكل من جهات فاس-مكناس، ودرعة تافيلالت وكلميم واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1316،7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 10 آلاف و555 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 30 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 467 حالة، 41 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و262 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 14،8 في المائة.