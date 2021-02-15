نهائيات “أفرو باسكيط” : هذه اللائحة النهائية للمنتخب المغربي

-كشف مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة، نوفل الورياشي ،اليوم الإثنين، عن اللائحة النهائية للنخبة الوطنية التي ستشارك في المحطة الثانية لإقصائيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات “أفرو باسكيط” التي ستقام ما بين 17 و21 فبراير الجاري بتونس.

ويدشن المنتخب المغربي مشاركته، في هذه الإقصائيات القارية، بمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم 18 فبراير بقاعة محمد المزالي بالمنستير، ثم منتخب أوغندا في ال20 منه بالقاعة ذاتها، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بمنازلة منتخب مصر في 21 فبراير.

وفي مايلي اللائحة النهائية التي تضم 12 لاعبا:

1- عبد العلي الحرايشي

2- كريم الهوى

3- محمد شوعا

4- سفيان كوردو

5- عمر العناني

6- كريم كوراري

7- سامي الورياشي

8- يونس الادريسي

9- حمزة الفولاني

10- سفيان بنمهين

11- محمد ابوسلام

12- ياسين حيلة

(و م ع)