رابطة الجمعيات الجهوية تدين إساءة “الشروق” الجزائرية للمغرب

أعربت رابطة الجمعيات الجهوية عن إدانتها القوية لإساءة قناة “الشروق” الجزائرية للمغرب ومقدساته.

وأعلنت الرابطة، في بلاغ لها، أنها تلقت كباقي أفراد الشعب المغربي “بامتعاض كبير إساءة قناة الشروق الجزائرية الوقحة، ضاربة بعرض الحائط كل القيم الأخلاقية التي يتأسس عليها الإعلام المتحضر”.

وتابعت الرابطة “ولئن عبرت هذه القناة الجزائرية عن حقدها الدفين وعما يملأ جوفها من مرض وكراهية تجاه شعب كان وما يزال يسمو بمواقفه وسلوكاته بعيدا عن الرعونة والدونية، فإننا ندين بقوة هذا المنحى الإعلامي الرسمي الهمجي والحملة الممنهجة التي تقودها شرذمة من الصعاليك للمس بالمغرب ومقدساته”.

وأكدت أنه إذ “نعلن تجنبنا السقوط في مستنقع الكراهية والحقد والتفرقة بين الشعبين ، فإننا سنبقى متشبثين بقوة بالدفاع عن حرمة الوطن وأراضيه وكرامته بالتئام قوي حول ملكنا الرائد والمؤسسات ، مستمرين في بناء الوطن الموحد على أسس من الحرية والعدالة والديمقراطية”.

(و م ع)