فريق شباب المحمدية ينهزم بميدانه أمام مولودية وجدة

انهزم فريق شباب المحمدية أمام ضيفه مولودية وجدة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الأحد، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية ضمن منافسات الدورة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم.

وسجل هدف الفريق الوجدي اللاعب علاء الدين بوشتة في الدقيقة الرابعة.

وحل فريق شباب المحمدية، بعد هذه الهزيمة وهي الثانية له، مؤقتا في المركز الخامس برصيد ثماني نقط، فيما ظل فريق مولودية وجدة في المركز ال15 بمجموع أربع نقط، إلى جانب فريق يوسفية برشيد.

(و م ع)