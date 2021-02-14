السحيمي : التطاول على شخص الملك يعكس أزمة قيم في البلد الجار

اعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي ،مصطفى السحيمي، أن التطاول على شخص الملك يعد تجاوزا للتقاليد ،ويعكس أزمة قيم في البلد الجار، وذلك ردا على السلوك غير الأخلاقي لقناة “الشروق” الجزائرية.

وأشار السحيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن جزء من الإعلام الجزائري يثير الشفقة، بتقديمه محتوى غير لائق حول جلالة الملك، مؤكدا أن التطاول على ملك المغرب ،يشكل مسا بشخصه وبكرامة الشعب المغربي.

وأضاف أنه ليس هناك من سبب تاريخي وسياسي وثقافي يبرر هذا السلوك ،ف”المشكل أخلاقي”.

وأضاف أنه ضمن هذه الصورة الموسومة بالفوضى واليأس، تحاول طغمة الجنرالات،عبثا ، إظهار المغرب، وملكه، وشعبه، بمظهر العدو التاريخي”.

وأكد السحيمي أن الأمر يتعلق ببؤس سياسي، وسياسة البؤس، معربا عن تعاطفه مع الشعب الجزائري الشقيق.

(و م ع)