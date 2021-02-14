ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: 7 ميداليات ذهبية للمغرب

أحرز المنتخب المغربي لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة 11ميدالية (7 ذهبية و2 فضية و2 برونزية)، خلال الجائزة الكبرى “فزاع” الدولية الـ12 لألعاب القوى (دبي 6-13 فبراير)، والتي تعد المحطة الأخيرة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

وعادت الميداليات الذهبية ليسرى كريم في رمي القرص لصنف F41 (33 .64 م ) وسعيدة عمودي في رمي الرمح لصنف F34 (15.73م) وفوزية الكسيوي في دفع الجلة لصنف F33 (6.70م) مسجلة رقما قياسيا إفريقيا، وذهبية ثانية في رمي الرمح مع رقم قياسي افريقي ( 14.78م) ،وهند فريوة في رمي الصولجان لصنف F31 (20.45م) محققة رقما قياسيا عالميا، وسعيدة عمودي في دفع الجلة لصنف F34 (8.33م) وأيوب السادني في سباق 400م لصنف T47 (83 ث و48 /100) وهو رقم قياسي إفريقي.

أما الميداليتان الفضيتان فكانتا من نصيب عيسى بنطالب في سباق 1500م لصنف T37 (14د و13 ث و18 /100) وهو رقم قياسي إفريقي، ويسرى كريم في دفع الجلة لصنف F41 (9.92 م ).

وعادت الميداليتان البرونزيتان لكل من حياة الكرعة في رمي القرص لصنف F41 (28 .84 م ) وعز الدين النويري في دفع الجلة لصنف F34 (10.57م).

ويذكر أن الجائزة الكبرى “فزاع” الدولية ال12 لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة عرفت مشاركة 471 رياضيا يمثلون 52 بلدا.

(و م ع)