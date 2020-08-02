رئيس تونس يبارك للملك عيد الأضحى

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ضمنها أحر التهاني وأصدق التمنيات، لجلالة الملك بموفور الصحة ودوام العافية وللشعب المغربي بتحقيق كل ما يصبو إليه من عزة ومناعة وازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “كما يسعدني أن أجدد لجلالتكم التزامنا الصادق بمواصلة العمل سويا من أجل مزيد توطيد أواصر الأخوة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة في كافة المجالات ومزيد الارتقاء بها إلى المستوى الذي نتطلع إليه على درب الشراكة والتكامل، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا لما فيه خير بلدينا ومصلحة شعبينا الشقيقين”.

ودعا الرئيس قيس سعيد العلي القدير بأن يجعل هذه المناسبة المباركة “طالع خير ويمن علينا وعلى بلدينا وشعبينا الشقيقين وأن يعيد أمثالها على أمتنا العربية والإسلامية قاطبة بمزيد التكافل والتضامن والتآزر”.