الملك يتوصل بتهاني العيد من الأردن والإمارات

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبعث العاهل الأردني لجلالة الملك، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، “بأحر التهاني القلبية وأطيب التبريكات بهذه المناسبة سائلا المولى جل وعلا أن يعيدها عليكم وأنتم تنعمون بدوام الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى أمتنا العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.