تهاني للملك من طوغو والغابون وبوركينا فاسو

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس البوركينابي، في هذه البرقية، لجلالة الملك عن متمنياته بموفور الصحة وطول العمر والسعادة والرخاء، بهذه المناسبة التي “تشكل بالنسبة للمسلمين قاطبة لحظة قوية للتواصل والتعبير عن إيمانهم”.

ودعا الرئيس كريستيان كابوري العلي القدير أن يحيط جلالة الملك بموفور عنايته ويعينه في جهوده الكريمة من أجل تحقيق الرفاه للشعب المغربي.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر بونغو ، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة، لجلالة الملك وللأسرة الملكية الشريفة، وبالرفاه والازدهار للشعب المغربي. ومما جاء في هذه البرقية “في وقت التقاسم والتضامن، أدعو الله العلي القدير أن تساهم لحظات الخشوع هاته في تعزيز قيم الوحدة والانفتاح والتفاهم المتبادل التي يحث عليها الاسلام”.

وانتهز بونغو، هذه المناسبة، للتضرع الى الله عز وجل بأن يسبغ بركاته وأفضاله على جلالة الملك وعلى الأسرة الملكية الشريفة، و يعين جلالته من أجل التحديث المتواصل للمغرب.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الطوغو، فور أوسيزيمنا غناسينغبي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس غناسينغبي، في هذه البرقية، لجلالة الملك، باسمه الخاص وباسم الشعب الطوغولي، عن أحر تهانئه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك “الذي يحمل دلالات الايمان والخضوع التام لله سبحانه”.

كما أعرب رئيس جمهورية الطوغو لجلالة الملك وللأسرة الملكية عن أخلص المتمنيات بموفور الصحة والسعادة، وبدوام الأمن والازدهار للشعب المغربي، “سائلا العلي القدير أن يسبغ نعمه عليكم وعلى شعبكم ويحيطكم بحفظه ورعايته”.