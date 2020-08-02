برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني للملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرنا وأمتنا تستقبل عيد الأضحى المبارك، أن نتقدم لجلالتكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، ومن خلالكم لحكومة ولشعب المملكة المغربية الشقيق ، بأسمى آيات التهاني الأخوية، سائلين الله تعالى أن ينعم عليكم بالصحة والسعادة وعلى بلدكم وشعبكم وشعوب أمتنا جمعاء بالخير واليمن والبركات ، مثمنين مواقفكم الداعمة لشعبنا ولنضاله المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على تراب أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.