الملك يتوصل بتهاني العيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ، محمد أشرف غني، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس الأفغاني، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب الأفغاني، لجلالة الملك وللشعب المغربي الشقيق، عن أخلص التهاني وأرق الأمنيات الطيبة بهذه المناسبة.

وأضاف محمد أشرف غني ” نغتم هذه المناسبة لنتمنى لجلالتكم موفور الصحة والنجاح وللشعب المغرب الشقيق الرخاء والتقدم الدائم”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس إلهام علييف، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب الأذري، لجلالة الملك وللشعب المغربي عن “أحر التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المقدس الذي هو رمز للكمال المعنوي وتجسيد للقيم الإنسانية كالإيثار والعطاء”.

وأضاف رئيس جمهورية أذربيجان” أنتهز هذه الفرصة الحسنة لأتمنى لفخامتكم موفور الصحة والتوفيق في أنشطتكم والأمن والازدهار للشعب المغربي الشقيق”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس التشادي في هذه البرقية، لجلالة الملك، باسمه الخاص وباسم الشعب والحكومه التشاديين، عن أحر التهاني مشفوعة بأصدق تمنيات الصحة والسعادة والازدهار.

وقال الرئيس التشادي إن “مناسبة احتفال الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك هي فرصة سعيدة لجمع الشمل والطمأنينة بين الشعوب ، وفقا لمبادئ ديننا الحنيف المبنية على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب الجلالة هيثم بن طارق، سلطان عمان، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في برقية سلطان عمان، بهذه المناسبة ” يسرنا أن نبعث لكم أطيب تهانينا وأصدق تمنياتنا بمناسبة العيد السعيد، أعاده الله عليكم أعواما عديدة وأنتم رافلون في حلل الإنعام ، متمتعون بالصحة على الدوام وعلى الأمة الإسلامية بالخير والعز والسؤدد”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية ” يطيب لي في هذه الأيام الجليلة والأمة الإسلامية تحتفل بعيد الأضحى المبارك أن أتوجه إلى جلالتكم وإلى شعبكم الشقيق بأخلص التهاني وأطيب الأمنيات ، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبة أعواما عديدة وأمتنا الإسلامية في مزيد من الرفعة والازدهار””.

وأضاف الرئيس المصري” وفي هذه المناسبة الغالية على قلوب المسلمين ، نستلهم معا القيم الاسلامية السامية التي تدعو إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق ما نتطلع إليه من آمال وطموحات من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا ولأمتينا العربية والإسلامية”. وتوجه السيد عبد الفتاح السيسي بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يمنح جلالة الملك دوام الصحة والعافية “وأن يتوج بالنجاح جهودنا المشتركة من أجل توطيد أواصر الأخوة والتعاون بما يعم بالخير والرخاء على شعبينا الشقيقين وسائر شعوب الأمة الإسلامية”.