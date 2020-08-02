تهاني العيد تتقاطر على الملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس التركي، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب التركي، عن تهانيه وأصدق مشاعره لجلالة الملك.

وتضرع الرئيس التركي إلى الله العلي القدير، بمناسبة هذا العيد المبارك، “الذي يوحدنا إبان هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم”، أن ينعم على جلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، ويسبغ على الشعب المغربي الصديق والشقيق السلام والطمأنينة والرفاه والازدهار.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من نائب رئيس وزراء سلطنة عمان، فهد بن محمود آل سعيد، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في برقية نائب رئيس وزراء سلطنة عمان “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يطيب لي أن أرفع إلى مقام جلالتكم أطيب التهاني والتبريكات، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالتكم والأسرة المالكة الكريمة بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وعلى شعبكم الشقيق بدوام التقدم والنماء في ظل قياذتكم الحكيمة، وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات”.

وللمناسبة نفسها، وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين.

ومما جاء في برقية رئيس وزراء مملكة البحرين “يطيب لي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أن نعرب لجلالتكم عن أطيب تهانينا وأخلص تمنياتنا بهذه المناسبة الكريمة، سائلين المولى العلي القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلدكم الشقيق بمزيد من الرخاء والازدهار، في ظل قياذتكم الحكيمة”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في برقية ولي عهد مملكة البحرين “يسرني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أن أتقدم لجلالتكم بأجمل عبارات التهاني والتبريكات مقرونة بأصدق الأمنيات الأخوية، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد يوسف بن أحمد العثيمين.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الأمانة العامة للمنظمة والهيئات التابعة لها، عن أحر التمنيات وأطيبها لجلالة الملك، راجيا من العلي القدير أن يعيد أمثال هذه المناسبة السعيدة على جلالته وقد تحقق على يديه ما يصبو إليه من تقدم ورخاء المملكة المغربية، ومن عز وسؤدد للأمة الإسلامية جمعاء.