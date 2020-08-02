برقية تهنئة إلى الملك من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بمناسبة عيد الأضحى

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في برقية الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، بهذه المناسبة، “يشرفني والأمة الإسلامية تحتفل بعيد الأضحى المبارك، أن أرفع لجلالتكم خالص عبارات التهاني وصادق الأمنيات بوافر الصحة والعافية، راجيا من العلي القدير أن يعيد عليكم أمثال هذا العيد باليمن والخير والبركة، وعلى شعوب مغربنا العربي الكبير والأمة الإسلامية قاطبة بالخير والفلاح”.