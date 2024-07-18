اعتقال مروج كبير للمخدرات القوية بمنتجع ساحلي بالمضيق

وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حدا لنشاط مشتبه فيه يعتبر من بين أكبر أباطرة الاتجار الدولي في المخدرات القوية بالمنطقة الشمالية.

وحسب ما توصلت به “الصباح”من معطيات، فإن الموقوف، الذي كان موضوع مساطر مرجعية عديدة، والملقب ب “بطاطا” جرى إلقاء القبض عليه بعد أن ظل متواريا عن الأنظار، إلى أن تم إيقافه إثر كمين وصف بالمحكم بتنسيق بين عناصر الفرقة الوطنية وأمن تطوان، بالمنتجع السياحي “سانية بلاج”، مساء أمس (الأربعاء).

وجرت عملية الإيقاف مباشرة بعد خروج المعني بالأمر من البحر، حيث كان في رحلة بحرية على متن دراجة (جيتسكي). ومباشرة بعد توقيفه، تم اقتياده إلى شقة في المنتجع المذكور جرى تفتيشها بحضوره، كما تم تفتيش مقر سكناه بطنجة، ذلك أن هذا المروج الكبير للمخدرات القوية يتحدر من مدينة طنجة وبالضبط من حي (كازابارطا).

يوسف الجوهري (تطوان)

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