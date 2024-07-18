بالفيديو.. دفاع الناصري عن الإفراج المؤقت: هذا ما قررته المحكمة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة لمتهمين المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء”، من بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وموثقة مصابة بالسرطان، إلى 12 شتنبر المقبل.

وأكد دفاع المعتقلين المذكورين، في تصريح لـ”الصباح”، التماسهم طلب الإفراج المؤقت لموكليهم، راجين استجابة المحكمة لهم باعتبار “ضمانات حضورهم وعدم توفر شروط الاعتقال الاحتياطي”، على حد تعبير أحدهم.

مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي من تصوير سميحة مكايز:

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