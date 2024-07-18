بالفيديو..مغاربة وأجانب عن شاطئ “واد مرزك”: فاجأنا ”الواد الحار”!

رغم تصنيفه من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “غير صالح للسباحة”، بسبب المياه العادمة التي يتم تصريفها فيه عبر قناة صرف قادمة من برشيد، مازال شاطئ “واد مرزك” بإقليم النواصر، يستقطب عددا مهما من المصطافين، وفق ما عاينته “الصباح” في جولة قامت بها، اليوم الخميس بالمنطقة.

وحسب ما أكده عدد من المغاربة والأجانب المستجوبين، فإن غياب أي علامات تدل على عدم صلاحية الشاطئ المذكور للسباحة، في الجزئ الذي تصب فيه قناة المياه العادمة، فضلا عن جهلهم بمفاد التقرير الوطني الأخير حول جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة، هو أمر خطير، يهدد بإصابتهم بأمراض والتهابات جراء تلوث مياه البحر التي يسبحون فيها.

مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي من إنجاز سميحة مكايز ويسرى عويفي:

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