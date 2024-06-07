“لارام” تربط البيضاء وساو باولو بخط جوي جديد

أعلنت الخطوط الملكية المغربية “لارام”، اليوم الجمعة، إطلاق خط جوي جديد يربط البيضاء بساو باولو البرازيلية، ستنطلق رحلاته ابتداء من 7 دجنبر المقبل، بمعدل ثلاث رحلات جوية في الأسبوع.

وأورد بلاغ لـ”لارام”، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن رحلات الخط الجوي الجديد، ستبرمج انطلاقا من البيضاء أيام الاثنين والخميس والسبت، ابتداء من الساعة الرابعة و40 دقيقة بعد الزوال (حسب التوقيت المحلي)، لتصل إلى ساو باولو على الساعة العاشرة و20 دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي).

أما رحلات العودة، فستبرمج انطلاقا من ساو باولو، أيام الثلاثاء والجمعة والأحد في تمام منتصف الليل و20 دقيقة (حسب التوقيت المحلي)، لتصل للبيضاء على الساعة الواحدة و15 دقيقة تأقلم الـ بعد الزوال.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات، وفق المصدر ذاته، على متن طائرات بوينغ 787 دريملاينر، وهي طائرات متطورة من الجيل الجديد، توفر أعلى مستويات الراحة والسلامة للمسافرين، كما أنها صديقة للبيئة بمساهمتها في تقليص البصمة الكربونية.

وفي هذا الإطار، قال حميد عدو الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية: “نحن سعداء اليوم بإعادة تشغيل المسار الجوي المباشر الدار البيضاء – ساو باولو، الذي تم توقيفه جراء الأزمة الصحية، ويندرج هذا الخط في إطار مخططنا التنموي، علما أنه سيمكن من تعزيز شبكتنا على المدى الطويل وبالخصوص تسجيل عودتنا إلى بلدان أمريكا اللاتينية”.

وأضاف أنه “من المرتقب أن يساهم هذا الخط في تسهيل تنقل السياح ورجال الأعمال من القارتين وسيلبي أيضا انتظارات السياح الأوربيين الراغبين في برمجة رحلات مشتركة بكل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية”.

ويأتي استئناف هذا الخط الجوي الرابط ما بين العاصمتين الاقتصاديتين للبلدين، يضيف بلاغ “لارام”، ليلبي الطلب المتزايد لرجال الأعمال والسياح من ساحلي المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أنه يرتقب أن يساهم هذا الخط في تعزيز الروابط التي تجمع ما بين المغرب والبرازيل والشراكات التاريخية وكذا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي أكد البلدان على ضرورة تعزيزها في السنوات الأخيرة.

وتابع المصدر نفسه أن تذاكر هذه الرحلات متوفرة للبيع ابتداء من 12 يوليو، على الموقع الإلكتروني للخطوط الملكية المغربية www.royalairmaroc.ma أو عبر مراكز النداء والوكالات التجارية وشبكة وكالات الأسفار.

(ي.ع)

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