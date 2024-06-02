أمن أيت ملول يسقط طبيبة أسنان “مزورة”

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمفوضية الجهوية للأمن بأيت ملول، أمس السبت، خمسينية يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة ومزاولة مهنة ينظمها القانون في ظروف من شأنها المس بالسلامة الصحية للمواطنين.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن مصالح الأمن الوطني فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها هيأة مهنية للأطباء، تتهم المشتبه فيها بانتحال صفة طبيبة أسنان وإعداد عيادة طبية بمنزلها واستغلالها لإجراء العمليات الخاصة بعلاج وتقويم الأسنان دون التوفر على المؤهلات العلمية والتراخيص القانونية اللازمة لذلك.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية، وفق المصدر ذاته، عن ضبط المعنية بالأمر وهي في حالة تلبس باستقبال زبائن بمنزلها، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخله من حجز مجموعة من المعدات الطبية وشبه الطبية التي يشتبه في استخدامها في مزاولة هذا النشاط غير المرخص.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

(ي.ع)

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