إحباط تهريب أزيد من 3 أطنان حشيش بالبيضاء

أحبطت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تهريب ثلاثة أطنان و900 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأوضح مصدر أمني لـ”الصباح”، أن تنفيذ هذه العملية تم على مستوى مدخل البيضاء، حيث جرى ضبط سيارة نفعية بداخلها مجموعة من رزم الشيرا، يبلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان و900 كيلوغرام، مؤكدا تواصل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﻀﺎئي اﻟجاري ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ المختصة، لتوقيف المتورطين في هذه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا اﻟنشاط اﻹﺟﺮاﻣﻲ.

(ي.ع)

إقرأ أيضا: