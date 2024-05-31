شراكة تجمع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة و”كاون” الدولية

أبرمت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، على هامش معرض “جيتكس إفريقيا” بمراكش، المنطلقة فعالياته أول أمس (الأربعاء)، شراكة مع شركة “كاون” الدولية، الفرع الدولي لمركز التجارة العالمي بدبي.

وحسب بلاغ للمؤسسة، تتوفر “الصباح” على نسخة منه، تتموقع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، بموجب هذا التعاون، كشريك رئيسي في معرض “World Future Health”، الحدث المخصص لمستجدات الابتكارات في مجال الصحة بمعرض “جيتكس”، مما يسلط الضوء على التزامها بتعزيز التبادلات الهادفة في مجالات التعليم والصحة والبحث على نطاق عالمي.

وتضم وحدات المؤسسة المشاركة في معرض “جيتكس إفريقيا”، وفق المصدر ذاته، جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، والمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورة، ومركز محمد السادس الدولي للبحث والابتكار، ومركز محمد السادس للتكوين المستمر، والمختبر الوطني محمد السادس للتحاليل الطبية، والمختبر الوطني محمد السادس لعلم الأمراض التشريحية، ومركز محمد السادس الدولي للمحاكاة في العلوم والصحة.

وشارك مدراء هذه الوحدات، يضيف بلاغ المؤسسة، في حلقة نقاش حول موضوع “بناء منظومة رقمية للصحة بغية التميز في التكوين والعلاجات: مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة نموذجا”، فيما ركزت المواضيع التي تم تناولها على الاستراتيجية من أجل منظومة مندمجة للصحة والعلوم، والمهارات الجديدة والوظائف في مجال الصحة الرقمية، والتعليم الطبي المبتكر مع المحاكاة والذكاء الاصطناعي، والتطبيب عن بعد، وتكوين مهنيي الصحة بفضل الذكاء الاصطناعي، وتسريع البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية، بالإضافة إلى أهمية ملاءمة نظم المعلومات بالمستشفيات.

وأكدت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، في بلاغها، التزامها بشكل كامل بالاضطلاع بدور رئيسي في جميع السياسات والإصلاحات الرامية إلى تحديث وتحسين عرض العلاجات، وكذا التدريس في مجالات العلوم والصحة، من خلال إحداث وإدارة المؤسسات الاستشفائية الجامعية، وتوفير خدمة التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل للمرضى، مع ضمان تتبع حالتهم الصحية والقيام بأي نشاط يهدف إلى خدمة وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية.

كما تضطلع المؤسسة، بشراكة مع السلطات المختصة، سيما السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والمؤسسات الجامعية والمراكز الاستشفائية والجامعية، إلى جانب مؤسسات أخرى للصحة العمومية، بدور حيوي في تحويل وتحسين المشهد الطبي والبحث العلمي في المغرب، وتغطي، من خلال مختلف وحداتها العاملة في مجالات الرعاية والتكوين والبحث، مجموعة واسعة من الأنشطة، تتراوح بين توفير رعاية صحية ذات جودة، وتكوين مهنيين مؤهلين، مرورا بتشجيع البحث العلمي والابتكار.

يسرى عويفي

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