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دراسة: هذه تطبيقات التواصل الأكثر استخداما بالمغرب في 2024

منذ 37 دقيقة
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كشفت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة “سونرجيا”، ارتفاعا بنسبة 7٪ في عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بالمملكة في سنة 2024، مقارنة بسنة 2020، إذ بلغ مجموعهم 80 ٪ من المغاربة.

ويحتل تطبيق “واتساب”، وفق الدراسة التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، المرتبة الأولى في قائمة شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما من قبل المغاربة في سنة 2024، بمعدل 76٪ من المستخدمين، يليه تطبيق “فيسبوك” (65٪)، و”انستغرام” (40٪)، ثم “تيك توك” (19٪)، و”تيليغرام” (10٪).

وسجلت الدراسة، المرتقب نشرها الاثنين المقبل على الموقع الرسمي لمؤسسة “سونيرجيا”، تراجعا طفيفا في معدل استخدام المغاربة لتطبيقات “فيسبوك” و”لينكد إن” و”سناب شات” في 2024 مقارنة بسنة 2023، إذ لم تتجاوز نسبة استخدام التطبيقين الأخيرين بالمملكة 8٪.

وتابع المصدر ذاته أن الشباب وسكان المدن هم الأكثر استخداما لتطبيقات التواصل الاجتماعي لغايات متعددة، أبرزها التواصل والترفيه، مع إقبال متزايد على ممارسات التسوق عبر الانترنت.

(ي.ع)

منذ 37 دقيقة
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