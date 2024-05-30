انطلاق “هاكاثون” التنمية المستدامة للسواحل بطنجة

انطلقت أمس الأربعاء بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، فعاليات “هاكاثون” حول التنمية المستدامة للسواحل، المنظم بشراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وجامعة عبد المالك السعدي.

ويهدف هذا الحدث العلمي، حسب المنظمين، إلى تحفيز الابتكار لدى طلبة جامعة عبد المالك السعدي في مجال التنمية المستدامة، ودعم المشاريع العلمية المتعلقة بالتوعية البيئية، لاسيما فيما يتعلق بتدبير النفايات البلاستيكية في المحيطات.

كما يهدف هذا الحدث، الذي يندرج في إطار استراتيجية “المسؤولية الاجتماعية” لجامعة عبد المالك السعدي، الى إبراز التزام المؤسسة الأكاديمية العليا بالتنمية المستدامة وحماية الموارد البحرية، مع تعزيز مكانتها كرائد وطني فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة (SDG)، سيما الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة والحياة المائية.

وبالمناسبة، أبرز رئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني، أن الهاكاتون، المنظم بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة كشريك مرجعي، هو دعوة للشباب ولكل الأجيال للانخراط في العمل البيئي، خاصة وأن الهدف الأسمى من تنظيمه هو تحسيس المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، خصوصا البيئة الساحلية والبيئة الشاطئية التي لها جوانب طبيعية واقتصادية مهمة، مضيفا أن هذه الفعالية تتلاءم وبيئة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومؤهلاتها الطبيعية، والتي تتوفر على حوالي 400 كلم على ضفتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

واعتبر المومني أن الاهتمام بهذه المنطقة مرده الى كونها منطقة بحرية مهمة تتميز بخصوصيات مميزة بحيث أنها مطلة على مضيق جبل طارق، والذي يعرف سنويا مرور حوالي 100 ألف سفينة وما يفوق من 25 في المائة من وسائل الملاحة البحرية خاصة منها المختصة في نقل المواد الطاقية.

كما اعتبر أن الأهمية البحرية والاقتصادية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجغرافيتها تفرض تحسيس الساكنة المحلية، وبالخصوص الشباب، ومختلف الفاعلين المعنيين للمساهمة في جهود حماية البيئة الساحلية وضمان شواطئ نظيفة وتوازن الدورة الطبيعية.

ومن جهته، قال بدر بلحسن رئيس الجمعية المغربية للشطار الصغار أن هذا الهاكاثون، الذي يجمع اكثر من 120 طالب وطالبة، الذين سيتبارون لعرض برنامج علمية مبتكرة وتقديم آدوات بيداغوجية للمساهمة من موقعهم العلمي في ضمان بيئة سليمة بالمناطق الساحلية والشواطئ.

وأشار بلاغ للجهة المنظمة أن التفوق خلال هذه الفعالية سيمكن من الحصول على جوائز مالية قيمة والمساهمة في بوضع برامج بيئية طموحة ومتوازنة وعادلة، كما سيتيح الفرصة للمشاركة في الفعاليات الدولية المرموقة ذات الصلة.

(و م ع)

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