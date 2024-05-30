“أفريموبيليتي” تدعم الشركات الناشئة في “جيتكس إفريقيا” بمراكش

جددت شركة “أفريموبيليتي” الاستثمارية، خلال مشاركتها في معرض “جيتكس إفريقيا 2024″، المنطلقة فعالياته أمس الأربعاء بمراكش، دعمها للشركات الناشئة المبتكرة في صناعة التكنولوجيا بالقارة السمراء.

وحسب بلاغ لـ “أفريموبيليتي”، تسعى الشركة التابعة لمجموعة “أكوا”، من خلال استثماراتها في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا، الولايات المتحدة، كندا، مصر، السنغال، ونيجيريا، لدعم رواد الأعمال في مختلف مجالات التكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا العميقة، والتكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والزراعية الغذائية.

وسجلت “أفريموبيليتي”، في بلاغها، قيامها، خلال أقل من أربع سنوات، بـ 22 استثمارا لمواكبة الشركات الناشئة، استفادت فيها من دعم مجموعة “أكوا” وشبكاتها المختلفة، على غرار شراكتها مع حاضنة HEC في باريس، من خلال برنامج “50 Sprints”، بتمويل ورعاية من قبل شركة “إفريقيا” للمحروقات.

وأورد المصدر نفسه، قول مولاي حفيظ عمراني، المدير العام لـ”أفريموبيليتي” إن هذه الأخيرة “تهدف إلى تسهيل النظام البيئي التكنولوجي الإفريقي من خلال تشجيع تبادل المعرفة والابتكار بين مختلف مناطق العالم”.

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