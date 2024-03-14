أزيد من 1000 مستفيد من قافلة لطب للأسنان بتاونات

استفاد أزيد من 1000 شخص من قافلة متخصصة في صحة الفم والأسنان، نظمت ما بين 7 و10 مارس الجاري لفائدة ساكنة إقليم تاونات، ونزلاء السجن المحلي بجماعة عين عائشة.

واستهدفت هذه القافلة، التي أطلقها “منتدى كفاءات إقليم تاونات” وجمعية “الأمل لأطباء الأسنان” بتنسيق مع عمالة تاونات، ساكنة إقليم تاونات، خاصة الفئات في وضعية هشة، وذلك بهدف تقليص قائمة الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية في مجال صحة الفم والأسنان.

وتمت تعبئة الموارد البشرية واللوجستية لتأطير هذه الحملة، التي تم تنظيمها بشراكة مع الجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي والصحة، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

وأشرف على هذه القافلة نحو 35 طبيبا متخصصا و16 إطارا شبه طبي وتقنيا، وذلك مع تعبئة حوالي 15 كرسيا طبيا ومعدات خاصة بصحة الفم والأسنان.

وقد وضع منتدى كفاءات إقليم تاونات، والجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي والصحة، وجمعية الأمل لأطباء الأسنان، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية هذه المعدات رهن إشارة المنظمين.

وتندرج هذه العملية في إطار برنامج الوقاية وعلاج أمراض الفم والأسنان، وجهود التحسيس من أجل تحسين صحة الفم والأسنان، خاصة في المناطق القروية.

وتم، بهذه المناسبة، توزيع ملابس على نزيلات السجن المحلي بجماعة عين عائشة.

(و م ع)

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