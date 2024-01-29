بورصة الدار البيضاء .. أداء سلبي في تداولات الإغلاق

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على أداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، تراجعا بنسبة 1,37 في المائة، ليستقر بذلك عند 12.458,14 نقطة.

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 1,91 في المائة إلى 1.013,76 نقطة، كما خسر MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 2,12 في المائة إلى 920,89 نقطة.

بالمقابل، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,47 في المائة إلى 1.058,64 نقطة.

في ما يخص المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 2,09 في المائة إلى 11.473,26 نقطة، بينما تراجع مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بنسبة 2,04 في المائة إلى 10.413,81 نقطة.

(و م ع)

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