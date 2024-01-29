الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مهمة اقتصادية بنواكشوط

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن تنظيم مهمة اقتصادية إلى مدينة نواكشوط بموريتانيا، وذلك يومي 21 و22 فبراير 2024.

وذكر بلاغ للاتحاد أن “هذه المهمة تهدف إلى النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وموريتانيا، ولاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والتجارة”.

وأوضح المصدر ذاته أن برنامج المهمة يتضمن عقد منتدى اقتصادي موريتاني مغربي، سيتم تنظيمه بشراكة مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، فضلا عن لقاءات بين المقاولات وبين المقاولات والقطاع الحكومي.

(و م ع)

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