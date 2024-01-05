تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم “الملحمة” بالبيضاء

جرى مساء أمس الخميس بالدار البيضاء تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم ” الملحمة” الذي يؤرخ للإنجاز المونديالي الهام لأسود الأطلس بقطر(2022)، وذلك بحضور نخبة من الرياضيين والفنانين والإعلاميين.

ويأتي هذا الفيلم الوثائقي، الذي أعده الإعلامي الرياضي عبد الله جعفري وأخرجه مهدي بنصري، مع قرب انطلاق كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار.

كما يأتي هذا العمل في سياق الانخراط في توثيق هذه المحطة التاريخية، وذلك من أجل الإسهام في الأعمال والإصدارات الفنية والثقافية التي حرص من خلالها مبدعون مغاربة على تخليد هذا الإنجاز المونديالي.

وتم الكشف عن لحظات وعوالم الفيلم الوثائقي” الملحمة” خلال أمسية آسرة سافرت بالحضور في رحلة مثيرة تعلقت بالإنجاز التاريخي غير المسبوق للمنتخب الوطني.

يتوقف هذا الفيلم، الذي أنتجه فريق كفء، عند المغامرة الملحمية لأسود الأطلس ومختلف اللحظات والتحديات التي واجهها المنتخب المغربي خلال مشواره في المنافسة العالمية لكرة القدم بقطر.

كما يوثق الفيلم لشهادات خاصة بأساطير كرة القدم العالمية .. وفي مقدمة هؤلاء النجم البرازيلي ريفالدو ونظيره الهولندي باتريك كليفرت، ونجم الكرة القدم الافريقية إيمانويل أديبايور.

كما أعطيت الكلمة لنجوم الكرة الوطنية من أجيال مختلفة، ومن أبرزهم الأسطورة محمد التيمومي والنجم عزيز بودربالة واللاعب الدولي السابق جواد زايري، وذلك بغية التفاعل مع هذا الإنجاز التاريخي.

ويشمل الفيلم أيضا مداخلات لعدد من شخصيات وازنة من عالم الفن والثقافة، أبرزهم الموزع الموسيقي العالمي والمدير العام لخدمات الترفيه التابعة للفيفا ريدوان ونجم الراب ديزي دروس والموسيقار أمين بودشار، بالإضافة إلى فنانين ومبدعين وصناع محتوى حضروا المونديال.

ويسعى هذا الوثائقي، إلى أن يكون قيمة مضافة لمجموع الأعمال التي وثقت لهذا الإنجاز من خلال تجاوز البعد الرياضي للملحمة إلى الإحاطة بالملحمة النفسية التي عاشها كل المغاربة خلال وبعد الحدث، ثم الملحمة القيمية التي روجت لقيم الوطنية والبر بالوالدين والانتصار للقضايا العادلة.

وفي هذا السياق أبرز عبد الله الجعفري، أن هذا الفيلم الوثائقي الجديد عن المسار التاريخي لأسود الأطلس خلال كأس العالم قطر 2022 يروم إبراز الملحمة التي سطرها أسود الأطلس الذين أعطوا درسا في الإصرار والصمود من خلال حصولهم على أفضل أداء في أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية.

وقال إن هذا الفيلم الوثائقي يكشف كذلك عن التحديات التي واجهها المنتخب الوطني، ثم لحظات التضامن التي ميزت هذه المغامرة الرياضية التي لا تنسى.

من جانبه، لفت مخرج الفيلم المهدي بنصري إلى أن الأمر يتعلق بملحمة تحتفي بشجاعة ومثابرة وإصرار أسود الأطلس، مجسدة بذلك روح كرة القدم والتزام أمة خلف منتخبها الوطني.

وتابع أن هذه الملحمة المغربية هي ثمرة عمل متواصل يقوم به مسؤولو القطاع والمؤسسات الرياضية المعنية من أجل الارتقاء بأداء كرة القدم الوطنية.

وحسب مخرج هذا العمل، فإن هذا الأخير هو أيضا استحضار للمشاركة المغربية الناجحة التي أحدثت زخما شعبيا ودعما غير مسبوق لأسود الأطلس في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن جميع المغاربة يشعرون بالانتماء إلى المنتخب الوطني لكرة القدم الذي نجح في نقل قيم التضامن والمثابرة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد عرض هذا العمل بالعاصمة الاقتصادية، سيتم بعد ذلك عرضه للجمهور داخل المغرب وخارجه ابتداء من 5 يناير الجاري.

(و م ع)

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