ميراوي بخير وهذه مستجدات حالته الصحية

علمت الصباح أن حالة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الصحية، جيدة، بعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة، اليوم الإثنين.

وتعرض وزير التعليم العالي لحادثة سير، بالرباط، بحي حسان في الرباط، نقل إثرها إلى مستعجلات المستشفى العسكري لتلقي العلاجات الضرورية.

بالمقابل، وحسب مصادر الصباح، فإن ميراوي تعرض لكسر في يده، وسيخضع لعملية جراحية.

وتعرفت سيارة الوزير لأضرار بليغة، بعد إصطدامها بسيارة من نوع “داستر” في منطقة محاذية للقصر الملكي بالرباط، وتحديدا بالقرب من منتزه الحسن الثاني.

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