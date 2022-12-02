خاص
محمد الطنجاوي… يد ممدودة بالقلم
الشاعر الذي غنى له عبد الوهاب وعبد الحليم والصحافي الذي أعجب به محمد الخامس والحسن الثاني حلت أخيرا الذكرى السادسة لرحيل الشاعر والإعلامي والكاتب محمد الطنجاوي. اسم صنع مجده بقلمه الذي امتشقه وفتح به آفاقا استطاع فيها السير بتوازن بين مجال السياسة والفن والإبداع، مع انحياز واضحأكمل القراءة »
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