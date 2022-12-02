أســــــرة
الجلطة الدماغية… موت الخلايا
تؤثر على الأوعية الدموية والعلاج المبكر يقلل من تلف الدماغ ومضاعفات أخرى تعتبر الجلطة الدماغية من المشاكل الصحية التي تشكل خطرا على المريض، ويمكن أن تسبب له مضاعفات صحية كثيرة. في هذه الورقة نقدم توضيحات مفصلة عن الجلطة الدماغية والمشاكل الصحية التي تسببها، والأعراض التي يمكن أنأكمل القراءة »
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