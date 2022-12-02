أســــــرة
الإقفارية والنزفية
يعتبر الاختصاصيون أن الجلطة الدماغية نوعان، ويتعلق الأمر بالجلطة الدماغية الإقفارية، والجلطة الدماغية النزفية. وتكون حوالي 80 في المائة من السكتات الدماغية من النوع الإقفاري، وهي تنجم عن انسداد شرياني بسبب جلطة دموية غالبا. وفي هذه الحالة تحرم خلايا الدماغ من التروية الدموية، وبالتالي لا تتلقى ماأكمل القراءة »
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