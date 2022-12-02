حوادث
التزوير يطيح برئيس جماعة ونائبه
عجلت خروقات في مجال التعمير، إضافة إلى اتهامات بالتزوير وغيرها من الاختلالات، بعزل رئيس جماعة كلميمة بإقليم الرشيدية ونائبه، المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، والذي يسير المجلس الجماعي منذ 2009، في خطوة استحسنتها المعارضة والجمعيات، التي راسلت مرات عديدة والي الجهة وعامل الإقليم، تخبره فيها بالخروقات التيأكمل القراءة »
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