الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس مأدبة عشاء أقامها الملك على شرف المدعوين للمعرض الدولي للفلاحة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الخميس بمشور الستينية صهريج السواني بمكناس، مأدبة عشاء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام).

وحضر هذه المأدبة، على الخصوص، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، وأعضاء من الحكومة، وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمدين بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد قد استعرض لدى وصوله تشكيلة من القوات المساعدة أدت له التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة فاس – مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس – مكناس، وعامل عمالة مكناس.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس مجلس عمالة مكناس، ورئيس المجلس الجماعي لمكناس، ورئيس جماعة المشور الستينية، وباشا مشور الستينية، ومندوب المعرض بالنيابة.

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