مؤتمر لمناقشة “الإعلام في العصر الرقمي” ببني ملال

تحتضن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية – المركب الجامعي-مغيلا- بني ملال، اليوم الجمعة وغدا (السبت)، المؤتمر الدولي الثالث حول موضوع ”استكشاف دور وسائل الإعلام في العصر الرقمي”، من تنظيم فريق البحث في تحليل الخطاب التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

وينظم المؤتمر في إطار الشراكة التي تجمع كلية الآداب والعلوم الإنسانية والمديرية الجهوية للتواصل بجهة بني ملال- خنيفرة ومجموعة من الشركاء الذين يمثلون مؤسسات حكومية وغير حكومية من المغرب وخارجه.

وسيعرف المؤتمر حضور ومشاركة أساتذة أكاديميين ومتخصصين وإعلاميين، سيناقشون موضوع “الإعلام في العصر الرقمي” من زوايا مختلفة، ليتم تسليط الضوء على عدد من المواضيع.

ويتضمن برنامج المؤتمر، لقاءات حول “التربية الإعلامية والإعلام الرقمي: تحديات ورهانات” و”القيم الجنسانية والنسوية في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وسيتم التركيز أيضا على “الخطاب الإعلامي الشعوبي واستراتيجيته ووسائطه وتأثيراته”، و”الذكاء الاصطناعي والجمهور الافتراضي- حول إعلام ذكي ومتخصص”، بالإضافة إلى “اللغة والإعلام بين التعددية الإعلامية والتعدد اللغوي في المغرب”.

وسيناقش المؤتمرون أيضا “علاقة التلاميذ بوسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب” و”الإعلام والسلطة نحو معالم جديدة للسلطة الرابعة” و”الأخبار الزائفة وأثرها على العمل الصحافي”، إضافة إلى “الإطار القانوني للإعلام الرقمي” و”التضليل الإعلامي والقانون”.

وتستمر فعاليات المؤتمر لمناقشة مواضيع أخرى، منها “المسؤولية الأخلاقية في وسائل الإعلام، قراءة نقدية لإحدى الصور” و”دور الاعلام في المحافظة على بنية التمثلات الاجتماعية حول المرأة في المجتمع المغربي،” إضافة إلى ّتحديات وسائل الإعلام في ظل التطور الرقمي: الإكراهات والتحول المأمول”، و”فن التمثيل في الإعلام: بين المتخيل في الأدهان والموجود في الأعيان”.

(إ.ر)

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