الأولى
تنقيط ضعيف للبرلمانيين في التشريع
حجوي كشف أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين لم تتجاوز 15 مقترحا من أصل 162 رصد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أول أمس (الأربعاء)، أبرز المعطيات القانونية والتدبيرية والمالية، المتعلقة بمؤسسة ضبط التشريع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، كاشفة عن ضعف نسبة موافقة الحكومةأكمل القراءة »
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