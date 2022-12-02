الأولى
“مقدمين” لكشف شركات مختفية
كثفت المديرية العامة للضرائب تنسيقها مع وزارة الداخلية، من أجل رصد شركات تعمل في الخفاء بعدد من الأحياء الشعبية ولا تقدم أي تصريحات جبائية، رغم أنها تتعامل في السوق وتقدم فواتير للمتعاملين معها. وأفادت مصادر “الصباح” أن أعوان سلطة “مقدمين” بالبيضاء تلقوا تعليمات برصد المخازن والمصانع السريةأكمل القراءة »
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